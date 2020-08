Coronavirus, morto Javier Chunga infermiere dell’ospedale Valduce di Como. Aveva curato i malati di Covid fino ad ammalarsi (Di venerdì 21 agosto 2020) Aveva curato i malati di Covid per mesi, poi si era ammalato anche lui, a maggio. Ieri, dopo tre mesi di ventilazione artificiale, è morto all’ospedale San Gerardo di Monza. Javier Chunga, infermiere di 59 anni di origini peruviane, lavorava nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Valduce di Como. “Uno dei nostri che si è battuto in prima linea durante i mesi del Covid. Si è fatto in quattro proprio nella terapia intensiva dove lavorava, apprezzato da tutti da tanti anni”, lo ricorda alla Provincia di Como Mario Guidotti, primario di neurologia del Valduce. Era rimasto per una ventina di giorni nel suo ospedale prima ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Cristian, morto di coronavirus a 34 anni dopo 5 mesi di ricovero - Corriere : Cristian, morto di coronavirus a 34 anni dopo 5 mesi di ricovero - fattoquotidiano : Coronavirus, morto Javier Chunga infermiere dell’ospedale Valduce di Como. Aveva curato i malati di Covid fino ad a… - 1965_salvatore : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, morto Javier Chunga infermiere dell’ospedale Valduce di Como. Aveva curato i malati di Covid fino ad amma… - BroccoloGina : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, morto Javier Chunga infermiere dell’ospedale Valduce di Como. Aveva curato i malati di Covid fino ad amma… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus morto Coronavirus Veneto, 196 nuovi positivi in 24 ore e 1 morto. Treviso, 96 contagiati Il Gazzettino Coronavirus, bergamasco torna a casa dopo 115 giorni di ricovero e 28 tamponi

L’odissea è iniziata il 31 marzo per Marco Carrara, 43enne di Albino, che ha anche scritto al premier Conte e solo ieri ha potuto riabbracciare moglie e figli E' tornato a casa ad Albino, in provincia ...

Viviana Parisi, la cognata: "A giugno ingoiò diverse pillole e chiese aiuto al marito"

Messina, 21 agosto 2020 - Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta lo scorso 8 agosto, ai primi giugno "aveva chiamato il marito Daniele dicendo che si sentiva male, perché aveva ingerito ci ...

L’odissea è iniziata il 31 marzo per Marco Carrara, 43enne di Albino, che ha anche scritto al premier Conte e solo ieri ha potuto riabbracciare moglie e figli E' tornato a casa ad Albino, in provincia ...Messina, 21 agosto 2020 - Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta lo scorso 8 agosto, ai primi giugno "aveva chiamato il marito Daniele dicendo che si sentiva male, perché aveva ingerito ci ...