Coronavirus, il medico guarito: 'Manca l'aria, sembra di soffocare' (Di venerdì 21 agosto 2020) commenta Manca l'aria, sembra di soffocare, ogni respiro sembra essere l'ultimo. Carlo Giussani ha raccontato emozioni e sensazioni provate quando il Coronavirus lo ha colpito: 'A un certo punto mi ... Leggi su tgcom24.mediaset

“Le scuole vanno riaperte perchè sono il motore economico e sociale, un pilastro fondamentale della vita del Paese. Ma per riaprirle in sicurezza dobbiamo fare due cose: la prima, tenere sotto control ...ROMA - Identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato, tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni o tra personale di classi diverse, richiedere la collaborazion ...