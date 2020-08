Coda lascia il Benevento, non il giallorosso: nuova avventura per l’Hispanico (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarà ancora a tinte giallorosse il futuro di Massimo Coda. lasciato il Benevento, l’attaccante originario di Cava de’Tirreni ha atteso senza ansie la chiamata giusta. Chiamata arrivata nei giorni scorsi, dall’altro lato della cornetta Pantaleo Corvino, fresco di nomina di responsabile dell’area tecnica del Lecce. Accordo raggiunto su base biennale e domani Coda sarà nel Salento per sostenere le visite mediche prima della firma. Prenderà il posto di Gianluca Lapadula, tornato al Genoa dopo il mancato riscatto e cercato, per uno strano scherzo del destino, proprio dal Benevento. L’Hispanico proverà dunque una nuova scalata alla serie A e lo farà con il Lecce ... Leggi su anteprima24

Lauradaisym : @uauabot Lascia stare. Codino, bandana a fascia che poi uso modello Berlusconi per nuotare perché mi scotto sempre,… - IesuAnna : RT @magozufus1: La bici funziona pure lei perfettamente tanto da meritarmi il plauso del mio meccanichetto di fiducia ma non sempre talvolt… - ConcettaFilipp2 : @matteosalvinimi Forza Capitano lascia perdere ultimo colpo di coda prima che tornino nel loro limbo - Jane_J24 : @PresMoratti Vabbè tanto poi dopo che lascia (o viene invitato a lasciare) la Juve, lo prendete voi! un gattino che… - magozufus1 : La bici funziona pure lei perfettamente tanto da meritarmi il plauso del mio meccanichetto di fiducia ma non sempre… -