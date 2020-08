Calcio: rissa a Mykonos, arrestato Maguire (Di venerdì 21 agosto 2020) ANSA, - ATENE, 21 AGO - La polizia dellì'isola di Mykonos, paradiso delle vacanze in Grecia, ha confermato di aver arrestato tre uomini di nazionalità britannica, "fra i quali un giocatore di Calcio", ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : Rissa e arresto per #Maguire a #Mykonos - Marylena_88 : RT @Sport_Mediaset: #ManchesterUnited, arrestato il capitano #Maguire per rissa in #Grecia. Il capitano dei #RedDevils avrebbe reagito male… - cesaregiorgian1 : Manchester United, guai per capitan Maguire: arrestato per rissa a Mykonos - Agenzia_Italia : Rissa a Mykonos, arrestato il capitano del Manchester United Maguire - stefano_gatto97 : RT @Sport_Mediaset: #ManchesterUnited, arrestato il capitano #Maguire per rissa in #Grecia. Il capitano dei #RedDevils avrebbe reagito male… -