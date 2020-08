Barcellona, il candidato Rosaud contro Bartomeu: “Si dimetta, ha zero credibilità” (Di venerdì 21 agosto 2020) “Bartomeu? La cosa migliore per il club sarebbero state le sue dimissoni. Il Barcellona non può scendere più in basso. Per me, ora, ha zero credibilità“. Parola di Emili Rosaud. È l’ex vicepresidente del Barcellona, ora candidato alla presidenza, ad attaccare l’attuale numero uno Josep Maria Bartomeu. “Il Barça da vent’anni è prigioniero di Laporta e Rosell, perché l’attuale consiglio è legato a quest’ultimo – ha spiegato Rosaud ai microfoni di Sport -. Sarebbe bello se qualcuno di nuovo vincesse alle prossime elezioni. Rosell stesso vuole montare una candidatura nella quale lui non è visibile. Si dice possa essere quella di Jordi Roche, ... Leggi su sportface

Il giocatore, che mantiene il l'ultima parola con Bartomeu, incontra Koeman, ma evita di confermare che continuerà nel club Leo Messi non sembra intenzionato a giocare la stessa partita che Josep Mari ...

Messi, l'altro sogno interista: "Non sono convinto di restare al Barça"

Riunione d'urgenza. La crisi del Barcellona tiene banco, tanto che Leo Messi ieri ha deciso di interrompere le proprie vacanze sui Pirenei per incontrare a casa propria Ronald Koeman, nuovo tecnico bl ...

Riunione d'urgenza. La crisi del Barcellona tiene banco, tanto che Leo Messi ieri ha deciso di interrompere le proprie vacanze sui Pirenei per incontrare a casa propria Ronald Koeman, nuovo tecnico bl ...