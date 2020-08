Avvistata una balenottera ferita nelle acque di fronte a Imperia. Le immagini (Di venerdì 21 agosto 2020) Ancora una balenottera comune (Balaenoptera physalus) gravemente mutilata e troppo magra. L’animale è stato avvistato ieri dai ricercatori dell’Istituto Tethys nelle acque di fronte a Arma di Taggia (Imperia) a circa un miglio dalla costa: gli manca il lobo destro della coda e ha un taglio netto e profondo sul peduncolo caudale. La notizia, sottolinea l’istituto, giunge a pochi giorni dalla vicenda di “Codamozza”, la balenottera completamente senza coda, e quella di ben due capodogli avvolti in reti illegali nelle acque delle Eolie solo poche settimane fa L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

