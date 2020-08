Atletica, Tamberi vince ma non convince nella Jump Session2: l’azzurro non supera i 2.28 (Di venerdì 21 agosto 2020) Non decolla Gianmarco Tamberi nella Jump Session2 di Ancona. Sulla pedana che ospita i propri allenamenti, il primatista italiano del salto in alto vince con 2,24 ma non riesce a oltrepassare la misura di 2,28 (tre errori), a pochi giorni dall’incoraggiante 2,29 di domenica scorsa in Germania, a Leverkusen. Complice anche una serata non esaltante dei compagni d’avventura scelti per l’evento organizzato in casa, tutti fermi a 2,20, l’azzurro dell’Atletica Vomano non trova gli stimoli per volare verso i due e trenta che aveva già raggiunto nello stesso impianto alla fine di giugno. Il pubblico distanziato a bordo pedana, il dj a rendere frizzante l’atmosfera nella piacevole serata marchigiana. Gimbo ... Leggi su sportfair

OA_Sport : Atletica, Gianmarco Tamberi non decolla ad Ancona: vittoria con 2.24 nel “Jump Session 2” - PicenoTime : Atletica leggera, Tamberi vince con un modestro 2,24 nella Jump Session2 ad Ancona - CarlottaMiller_ : RT @Gazzetta_it: #Tamberi si ferma a 2.24: niente salto in alto show nella sua #Ancona - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Tamberi si ferma a 2.24: niente salto in alto show nella sua #Ancona - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: #Tamberi si ferma a 2.24: niente salto in alto show nella sua #Ancona -