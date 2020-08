Andrea Damante, la Confessione Sconvolgente su Giulia De Lellis! (Di venerdì 21 agosto 2020) Non c’è pace per Andrea Damante e Giulia De Lellis: ad una settimana dalla conferma della crisi con la sua “Giulietta”, il dj veronese ed ex tronista di Uomini e Donne avrebbe confessato agli amici che tornare insieme a lei è stato un errore. C’è (di nuovo) aria di bufera tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, una delle coppie più seguite del Trono Classico di Uomini e Donne. Il dj veronese, dopo il ritorno di fiamma avvenuto in pieno lockdown con la sua “Giulietta”, una settimana fa aveva dichiarato che il loro rapporto stava attraversando una profonda crisi. Ora però l’ultimo numero di Chi, il magazine diretto da Alfonso Signorini, ha sganciato una bomba decisamente esplosiva e che potrebbe mettere la parola ... Leggi su gossipnews.tv

