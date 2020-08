Ufficiale: Antonee Robinson al Fulham (Di giovedì 20 agosto 2020) Il terzino Antonee Robinson è un nuovo giocatore del Fulham. Come riporta il tweet del club inglese, Robinson firma un accordo fino al 2024. Il giocatore era stato cercato anche dal Milan. Someone’s happy to touch down in SW6! @Antonee Jedi #RAMPANT pic.twitter.com/icLZUJMk6l — Fulham Football Club (@FulhamFC) August 20, 2020 Foto: Twitter Wigan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

