“Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno mentito”: nuove ombre (Di giovedì 20 agosto 2020) Questo articolo “Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno mentito”: nuove ombre . Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi hanno mentito sul loro presunto rapporto? L’accusa arriva direttamente da un noto giornalista del web famosissimo. Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi hanno mentito riguardo al loro presunto tradimento rispettivamente ai danni di Belen Rodriguez e Paolo Calabresi? Dopo settimane letteralmente di fuoco sembrava che il tutto fosse assolutamente … Leggi su youmovies

CBrownie007 : @claromaudio La sta affossando..Francesca Savini faceva la manager di stefano de Martino Cosa ne sa del mercato musicale??? Mah ..assurdo - zazoomblog : Belen Rodriguez il nuovo fidanzato è un hairstylist di Milano. Addio definitivo a Stefano De Martino e Gianmaria An… - laziofans : De Martino: “Domani parte la nuova stagione. David Silva? Noi diamo grande peso alla parola di un giocatore”: Ste… - eliophilia : A volte mi immagino quelli famosi a creare gli account per le mail tipo 'batman33' cioè mica Stefano De Martino avr… - maria76925302 : #damellis è come Stefano De Martino 'sa come farsi perdonare' -

Ultime Notizie dalla rete : “Stefano Martino Belen Rodriguez ha rivelato il flirt De Martino-Marcuzzi? BlogLive.it