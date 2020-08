Salerno, arrestato gruppo criminale dedito a rapine e scippi: i nomi – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Nelle prime ore della mattina, in Eboli e Baronissi, i militari della Compagnia Carabinieri di Battipaglia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, nei confronti di tre pregiudicati ebolitani: Emanuele Di Biase, cl. 89, Massimo Petrillo, cl. 86, e Giovanni Giordano, cl. 90, nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina, furto aggravato e ricettazione in concorso. I provvedimenti conseguono ad un’articolata indagine avviata dai militari della Sezione Operativa CC di Battipaglia e della Stazione CC di Olevano sul Tusciano e coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno in relazione ad una rapina al distributore di carburante “Capone” ... Leggi su anteprima24

Gli Agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato una persona ritenuta responsabile dei reati di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di stupefacente. In particolare, gli ...

Droga e soldi, 300.000 euro frtto probabilmente di attività di spaccio, Scatta l’arresto per un 50enne salernitano da parte dei militari della compagnia dei carabinieri di Salerno ...

