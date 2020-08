Milan, Rangnick all'attacco: veleno su Maldini e Ibrahimovic (Di giovedì 20 agosto 2020) Ralf Rangnick torna a parlare del Milan in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, e non in toni particolarmente lusinghieri. Il tecnico tedesco, accostato a lungo alla panchina rossonera, ha detto la sua sulla riconferma di Stefano Pioli : 'Conferma meritata, ... Leggi su sport.virgilio

Gazzetta_it : #Rangnick: “Milan, potevi svoltare. #Ibra? Non ci punterei. Maldini ha speso ma...” - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi ?? INTERMINATOR MILAN: VELENO RANGNICK Tutte le notizie ??… - reddist92 : RT @Gazzetta_it: #Rangnick: “Milan, potevi svoltare. #Ibra? Non ci punterei. Maldini ha speso ma...” - ferrante_pie : RT @FabRavezzani: Rangnick vuota il sacco e dimostra ancora una volta l’incompetenza di Gazidis. Se salta all’ultimo il suo ingaggio devi t… - il_elliott : A me fa ridere la seguente “X progetti come quelli di Rangnick non c è tempo al Milan.” I stessi ti diccono che Gaz… -