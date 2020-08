Messi, costi stellari: cento milioni all’anno e i diritti d’immagine sono tutti suoi (Di giovedì 20 agosto 2020) Lionel Messi costa una vera e propria fortuna: quasi 100 milioni all’anno senza contare i proventi dai diritti d’immagine Chiunque si vorrà avvicinare a Lionel Messi dovrà cinquecento milioni. Clausola rescissoria esclusa, ovviamente. La Gazzetta dello Sport dà i numeri precisi: 440 milioni di euro. Tanto l’argentino ha strappato al club blaugrana quando ha firmato l’ultimo rinnovo (nel 2017). sono 110 milioni a stagione, lordi ovvio. Spalmati sui vari anni tra premio alla firma e ingaggio. Su l’Equipe in febbraio hanno quantificato in 8,3 milioni di euro lordi mensili lo stipendio di Messi. Moltiplicato per 12 fa 99,6 milioni. Per ... Leggi su calcionews24

