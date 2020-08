Mara Venier, in piena pandemia ha vinto le sue paure (Di giovedì 20 agosto 2020) Finalmente un po’ di pace. In Toscana con tutta la famiglia, Mara Venier si gode qualche giorno di meritato riposo dopo un anno che definire difficile è riduttivo. Le sfortune sono cominciate a novembre, quando il marito Nicola Carraro ha avuto una brutta polmonite mentre si trovava a Santo Domingo, poi è arrivato il Co- vid-19. «Di notte non dormivo e piangevo, pensavo che saremmo tutti morti», ha detto la conduttrice di Domenica in. Che però, dopo una pausa a inizio pandemia, è sempre andata in onda. «Avevo paura, ma poi mi ha chiamato Fabrizio Salini (amministratore delegato della Rai, ndr). Mi ha detto che ero libera di scegliere, ma che dovevo avere in mente che avrei potuto arrivare al cuore degli italiani. Ci ho pensato, ma io devo tanto al mio pubblico, non potevo sottrarmi in ... Leggi su aciclico

