Inter, durante il collegamento con i tifosi spunta D’Ambrosio. Fan in delirio (Di giovedì 20 agosto 2020) Danilo D'Ambrosio è sicuramente uno dei giocatori più in forma dell'Inter. Il laterale soprattutto durante la ripresa si è fatto trovare prontissimo andando diverse volte in gol. L'ex granata è diventato uno degli idoli dei tifosi nerazzurri e l'ultima sorpresa ha strappato un sorriso ai fan, tesi per la finale di venerdì.LA SORPRESA DI D'AMBROSIOcaption id="attachment 1009733" align="alignnone" width="300" Schermata Inter TV (Twitter Inter)/captionL'appuntamento si chiama Inter calling clubs, ma nell'appuntamento con i tifosi è apparso anche Danilo D'Ambrosio che poi ha risposto alle domande dei fan, completamente increduli e felici della sua presenza. Questo il video integrale.embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress

