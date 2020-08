Il Covid colpisce duramente l'industria meccanica (Di giovedì 20 agosto 2020) Circa il 70% delle aziende ha imposto un blocco delle assunzioni. Il timore: che la carenza di ordinativi continui. Leggi su media.tio.ch

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Bradaric, Ceppitelli e Cerri positivi al #Covid_19: il Cagliari rimanda il ritiro precampionato ???? - Franco88386632 : RT @pirex70: Sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Stavamo 'convivendo' con il virus. Adesso colpisce i ragazzi. #NOmascheri… - pvsassone : RT @pirex70: Sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Stavamo 'convivendo' con il virus. Adesso colpisce i ragazzi. #NOmascheri… - brainsilvia : RT @pirex70: Sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Stavamo 'convivendo' con il virus. Adesso colpisce i ragazzi. #NOmascheri… - Tranviereincaz1 : RT @pirex70: Sta succedendo qualcosa che non doveva succedere. Stavamo 'convivendo' con il virus. Adesso colpisce i ragazzi. #NOmascheri… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colpisce Covid-19 colpisce Cagliari e As Roma. Antonio Mirante positivo L'HuffPost Regionali, Tartaro (PD): "Un aiuto al mondo dello sport dilettantisco toscano nella crisi Covid dal Consiglio regionale"

Comunicato di Simone Tartaro, candidato al consiglio regionale per il Partito Democratico. "Anche il mondo dello sport dilettantistico è stato duramente colpito dall'emergenza sanitaria. In questi mes ...

Aiuti di stato: via libera UE al sostegno italiano per enti e associazioni sportive

La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 1,6 milioni di euro per sostenere le associazioni sportive e gli enti sportivi amatoriali che sono stati particolarmente colpiti dall'epidemia ...

Comunicato di Simone Tartaro, candidato al consiglio regionale per il Partito Democratico. "Anche il mondo dello sport dilettantistico è stato duramente colpito dall'emergenza sanitaria. In questi mes ...La Commissione europea ha approvato un regime italiano di 1,6 milioni di euro per sostenere le associazioni sportive e gli enti sportivi amatoriali che sono stati particolarmente colpiti dall'epidemia ...