I mille problemi irrisolti sulla riapertura delle scuole (Di giovedì 20 agosto 2020) La Scuola riparte come previsto il 14 settembre, tra mille dubbi. E' questo in sintesi l'esito della riunione tra i membri del Comitato tecnico Scientifico, il Ministero dell'Istruzione, il Commissario Straordinario Arcuri, i rappresentanti sindacali della Scuola ed i Presidi. Una riapertura sulle cui modalità però c'è ancora molto caos.Se da una parte infatti sembra svanire la paura dei presidi legata alla possibile responsabilità penale dei contagi ("Le preoccupazioni dei dirigenti scolastici per eventuali responsabilità non hanno motivo di esistere in base a quanto previsto dalla Legge 40 del 5 giugno 2020", hanno spiegato i membri del Cts) a preoccupare sono la questione dei banchi e la gestione degli spazi.Arcuri ha cercato di tranquillizzare i presenti: "Sono stati ricercati 3 milioni di banchi monoposto, in ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : mille problemi Ethereum, la promessa dai mille problemi – Approfondimento Yahoo Finanza Ecco cosa chiede la Tunisia all’Italia. Parla Majdi Karbai (Attayar)

Il problema è che non riusciamo ad avere altrettante ... Per spiegarmi, ci sono mille tunisini bloccati a Melilla, poi c’è la rotta dalla Turchia e via dicendo. Dobbiamo dunque pensare a ...

Salvini contro il governo: “Problema non sono aperitivi e segno della pace in chiesa, ma sbarchi”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, si è più volte scagliato contro il governo per la gestione dell’emergenza Coronavirus. E per la decisione di chiudere le discoteche su tutto il territorio naziona ...

