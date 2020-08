Coronavirus, ultime notizie: aumentano i nuovi casi (845) e i tamponi. Sei i morti (Di giovedì 20 agosto 2020) aumentano ancora le persone che hanno contratto il virus Sars-Cov-2: sono 845 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (ieri 642). Da segnalare però anche un aumento dei tamponi effettuati. Sei le vittime (ieri sette). I pazienti ricoverati con sintomi sono 883 (17 in più di ieri), di cui 68 in terapia intensiva (più 2 rispetto a ieri). In Italia, dall’inizio della pandemia, 256.118 persone hanno contratto il virus; 35.418 sono decedute. Mario Bonito L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera

Corriere : Coronavirus, in Spagna tornano numeri spaventosi: 3.715 contagi e 127 morti nelle ultime 24 ore - MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi in crescita: 642 positivi e 7 morti nelle ultime 24 ore - fanpage : Coronavirus. La situazione in Brasile è ormai fuori controllo - Moixus1970 : RT @Miti_Vigliero: Francesco Vaia (Spallanzani): utili i testi rapidi anche nelle scuole @sole24ore - gordonzar : RT @marco_gervasoni: Quando arriveranno a 1000 sospenderanno le elezioni. Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 agosto: 845 nuovi cas… -