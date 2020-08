Coronavirus in Campania, contagi ancora in crescita: oggi 53 positivi (Di giovedì 20 agosto 2020) Non accenna a fermarsi la salita dei contagi in Campania. L’Unità di Crisi regionale ha comunicato 53 positivi nella giornata di oggi, di cui 12 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro. Con i nuovi casi, il totale sale a 5.456. Non si registrano guariti e decessi. Fino ad oggi i tamponi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

