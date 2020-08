Coronavirus, aumentano i contagi. I nuovi focolai (Di giovedì 20 agosto 2020) Si torna ai livelli di maggio: ieri sono stati registrati 642 contagi da coronavirus, ben 239 più del giorno prima. È aumentato anche il numero dei morti (7, +2), dei ricoverati (866, +23) e dei pazienti in terapia intensiva (66, +8). I casi totali sono così saliti a 255.278, i morti a 35.412. Secondo i virologi, il balzo dei contagi è dovuto alle discoteche (di cui il Tar ha confermato la chiusura) e ai rientri dall’estero. In discoteca «è facilissimo che si sviluppi un focolaio. I ragazzi parlano a voce alta per la musica, emettono goccioline che con l’aria condizionata si condensano diventando aerosol che viaggia a oltre sei metri», ha spiegato Giorgio Palù, docente emerito di Virologia all’Università di Padova. «Un positivo al virus può infettare 3 persone, e a loro volta altre 3 persone per ognuno e via così: ecco il nuovo cluster. Le discoteche dovevano restare chiuse». Vero è che i tamponi eseguiti ieri sono stati 71 mila, quasi 20 mila in più rispetto al giorno prima, ma questo trend in ascesa viene considerato un segnale negativo dal Governo, pronto a intervenire con eventuali nuove chiusure. Leggi su vanityfair

