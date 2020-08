Conte: «Rispetto per il Siviglia, ma non abbiamo paura» – VIDEO (Di giovedì 20 agosto 2020) Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia. Le parole del tecnico Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia. Le parole del tecnico sulla squadra di Lopetegui. «La parola paura non fa parte del mio vocabolario e non deve fare parte di quello dei calciatori. Stimiamo il Siviglia, la loro storia nella competizione, ma se siamo qui è perché abbiamo le nostre carte da giocarci e vogliamo farlo nel migliore dei modi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

matteorenzi : Ricambio affetto e stima. Abbiamo divaricato le strade dopo il Papeete di Salvini e il Conte bis. Ma un giudizio po… - matteosalvinimi : peccato che, dopo la sperimentazione avviata con la Lega al governo, l’utilizzo della pistola elettrica sia bloccat… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte indagato, doppiopesismo rispet… - AlfonsoTax2 : 'Il mio amico Antonio #Conte, non dice il vero sull'esperienza del #Siviglia rispetto all'#Inter'... Il mio amico?.… - passione_inter : VIDEO - Conte: 'Rispetto per il Siviglia, ma non abbiamo paura' - -