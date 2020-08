Cina, torna il pubblico negli stadi: permesso l’ingresso a 1.900 spettatori (Di giovedì 20 agosto 2020) Al momento in Italia non è possibile il ritorno del pubblico negli stadi, ma lo stesso discorso non si può fare della Cina, paese da cui è partita la pandemia. Le autorità infatti hanno dato dato il via libera ad un parziale ritorno del pubblico, che sarà presente sabato in occasione del big match della Super League fra lo Shangai Sipg dei brasiliani Hulk e Oscar e il Pechino Guo’an con 1.900 presenti. Il campionato cinese si svolgerà nelle bolle di Suzhou e Dalian, con tutte le squadre che giocano solo ed esclusivamente negli stadi di queste due città. Gli spettatori ovviamente dovranno indossare la mascherina, fornire un attestato che dimostri l’effettuazione negli ultimi ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Cina Il campionato di calcio riabbraccia il pubblico negli stadi: permesso l'ingresso a 1.900 spettatori - marco_maiocchi : @Xiaomei33571935 Torna in Cina.. si vive meglio ?? - skybash_ : Peste bubbonica negli Stati Uniti, dopo 5 anni torna la paura: Il solito primo focolaio in Cina ..... Ora rigira la… - AlbertoBellotto : In Cina torna l’economia della bancarella - tax_tweet : In Cina torna l’economia della bancarella -

Ultime Notizie dalla rete : Cina torna In Cina torna l’economia della bancarella - Gabriele Battaglia Internazionale Seregno: il sindaco Rossi, che lavorò con lui, racconta Cesare Romiti. «Quella volta che si commosse per una bisnipote che iniziava a camminare»

Il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha lavorato con Cesare Romiti alla Fondazione Italia-Cina: «Non voleva che mi candidassi ma mi ha colpito la modalità quasi rassegnata ma in fondo affettuosa, con l ...

In Cina torna l’economia della bancarella

“Prima di andare a letto, beviti un sonno perfetto”. La venditrice indossa una fascia rossa trasversale su cui è scritto uno slogan che anche lei ripete di continuo, quasi gioiosamente. Un mantra che ...

Il sindaco di Seregno Alberto Rossi ha lavorato con Cesare Romiti alla Fondazione Italia-Cina: «Non voleva che mi candidassi ma mi ha colpito la modalità quasi rassegnata ma in fondo affettuosa, con l ...“Prima di andare a letto, beviti un sonno perfetto”. La venditrice indossa una fascia rossa trasversale su cui è scritto uno slogan che anche lei ripete di continuo, quasi gioiosamente. Un mantra che ...