Charlene di Monaco ricorda la sua infanzia e parla dei suoi figli (Di giovedì 20 agosto 2020) Charlene di Monaco, nonostante la riservatezza che la contraddistingue, in una recente intervista ha svelato degli episodi legati alla sua infanzia, paragonandola a quella dei suoi bambini, Jacques e Gabriella. La Principessa infatti, ha avuto l’occasione di raccontare uno spaccato della sua vita nel suo paese d’origine, il Sud Africa, prima della notorietà raggiunta con il suo matrimonio con Alberto di Monaco, prima che gli impegni di corte e le visite ufficiali diventassero il suo pane quotidiano. Charlene è stata intervistata della rivista francese Point de Vue, in occasione della sua partecipazione a The Crossing, un viaggio di 180 chilometri – organizzato dalla sua fondazione – attraverso il Mediterraneo, tra la città di Calvi, in ... Leggi su dilei

enrico_gasta : RT @perchetendenza: 'Montecarlo': Perché tra gli utenti appassionati di Formula 1 circola la voce che la principessa Charlène di Monaco abb… - stellifernox : @Mydrugsharry Oggi c'è aria di gossip in quel di Monaco, non so se hai letto la notizia su Charlene ?? - ArthurBsni : RT @perchetendenza: 'Montecarlo': Perché tra gli utenti appassionati di Formula 1 circola la voce che la principessa Charlène di Monaco abb… - lean_del_frigo : RT @perchetendenza: 'Montecarlo': Perché tra gli utenti appassionati di Formula 1 circola la voce che la principessa Charlène di Monaco abb… - cutielexiya : RT @perchetendenza: 'Montecarlo': Perché tra gli utenti appassionati di Formula 1 circola la voce che la principessa Charlène di Monaco abb… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlene Monaco Sebastian Vettel, gira una voce: "La principessa Charlene ha tradito Alberto di Monaco con lui e Lewis Hamilton" Liberoquotidiano.it Charlene di Monaco: si specula sui possibili tradimenti della principessa triste

Ad Alberto di Monaco è stata attribuita un'interminabile lista di amori. Ma Charlene?La principessa triste per antonomasia è stata Diana Spencer, prima moglie del Principe Carlo d'Inghilterra, della q ...

Sebastian Vettel, gira una voce: "La principessa Charlene ha tradito Alberto di Monaco con lui e Lewis Hamilton"

Un presunto flirt segreto tra Sebastian Vettel e la principessa Charlene Wittstock è un tormentone nato negli ultimi anni in Formula 1 e che ciclicamente ritorna a galla. Nelle ultime ore tra gli appa ...

Ad Alberto di Monaco è stata attribuita un'interminabile lista di amori. Ma Charlene?La principessa triste per antonomasia è stata Diana Spencer, prima moglie del Principe Carlo d'Inghilterra, della q ...Un presunto flirt segreto tra Sebastian Vettel e la principessa Charlene Wittstock è un tormentone nato negli ultimi anni in Formula 1 e che ciclicamente ritorna a galla. Nelle ultime ore tra gli appa ...