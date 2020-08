Barcellona – Koeman non si sbilancia su Messi: “gli parlerò, ma…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Barcellona ricomincia da Koeman, nuovo allenatore dopo il pesante ko in Champions League contro il Bayern Monaco. Il nuovo numero 1 della squadra blaugrana si è presentato e, ovviamente, ha parlato anche del futuro di Messi, capitano della squadra spagnola. “Dei singoli non parlo ma per Messi faccio un’eccezione, perchè è un giocatore speciale e perchè è il capitano del Barca. Non so se devo convincerlo a restare. Ciò che è chiaro è che Messi è il miglior giocatore del mondo e quindi è uno che come allenatore vuoi con te e non con i tuoi avversari. Lavorare con Messi è speciale perchè Leo vince le partite. Se Messi vuole restare, io sono felicissimo. Ha un contratto ... Leggi su sportfair

