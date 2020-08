Alexei Navalny è in condizioni gravi per un presunto avvelenamento (Di giovedì 20 agosto 2020) Il più famoso oppositore di Putin è ricoverato in terapia intensiva: secondo la sua portavoce è stato avvelenato con una sostanza mescolata a una tazza di tè Leggi su ilpost

Open_gol : L'attivista russo è in ospedale in stato di incoscienza, respira con un ventilatore. La portavoce sospetta che sia… - manulamanuz57 : RT @HuffPostItalia: Alexei Navalny è in terapia intensiva, è stato avvelenato - bobbizbp : RT @PolScorr: #BREAKING ??Alexey #Navalny, oppositore del regime di #Putin, 'è stato avvelenato' Dice il suo staff Si trovava in aereo S… - peppe844 : RT @HuffPostItalia: Alexei Navalny è in terapia intensiva, è stato avvelenato - raramenteassale : RT @GeopoliticalCen: Alexei Navalny, oppositore e politico russo, si trova ricoverato in terapia intensiva. Sarebbe stato avvelenato -