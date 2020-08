Alcune specifiche di ASUS Zenfone 7 potrebbero sembrare non all’altezza (Di giovedì 20 agosto 2020) Torniamo anche oggi a parlarvi della serie degli ASUS Zenfone 7, che dovrebbe essere presentata ormai a distanza di pochi giorni, e più precisamente il 26 agosto. Stando alle specifiche tecniche trapelate dal codice sorgente del kernel di ASUS ROG Phone 3, di cui Abhishek Yadav ha elaborato un dettagliato resoconto sul proprio profilo Twitter, il prossimo top di gamma del produttore taiwanese presenterà la seguente scheda tecnica: schermo LCD BOE da 6.4 pollici con risoluzione fullHD+ e frequenza di refresh rate a 60Hz, processore Snapdragon 865G, lettore di impronte digitali Goodfix collocato sul versante posteriore del device, oppure lateralmente, e tripla flip camera con sensore principale da 64MP (Sony IMX686), grandangolare da 12MP (Sony IMX363) e sensore ToF. Noterete subito che qualcosa non ... Leggi su optimagazine

samsdimples_ : Clacson: da utilizzare solo in alcune specifiche situazioni Uomo al volante: oh una ragazza sul marciapiede che asp… - massimo991 : @dileguossi @cris_cersei Non è il tampone inteso come oggetto a dire se hai il virus, il tampone preleva il batteri… - andreaborsoi1 : @Meron41618397 Quindi l'italiano ha 'contaminato' il Tigrino? Conosco dei casi simili. Alcune lingue non hanno paro… - PuntoCellulare : E' in arrivo il nuovo Cubot Note 20 Pro, versione potenziata del Cubot Note 20 lanciato nelle scorse settimane. L'a… - RebVelvet_ : @Superguz72 @tvrgvrienson Un dos tres macarenaaaaa Ma dai ma che cazzo é dai. Magari (magari) provi attrazione per… -

Ultime Notizie dalla rete : Alcune specifiche Alcune specifiche di ASUS Zenfone 7 potrebbero sembrare non all’altezza OptiMagazine nubia Watch, lo smartwatch con display flessibile arriva su Kickstarter

nubia Watch, lo smartwatch con lo schermo flessibile, arriverà anche su altri mercati internazionali. E' quanto si legge sulla nuova campagna Kickstarter lanciata dall'azienda, nota per gli smartphone ...

Tim: dal 1° ottobre 2020 aumenti su alcune tariffe fisse, scopriamo quali

L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di modificare, a partire dal 1° ottobre 2020, le condizioni contrattuali per i clienti privati di rete fissa con aumenti su alcune offerte, prodotti a nol ...

nubia Watch, lo smartwatch con lo schermo flessibile, arriverà anche su altri mercati internazionali. E' quanto si legge sulla nuova campagna Kickstarter lanciata dall'azienda, nota per gli smartphone ...L’operatore Tim Italia ha recentemente deciso di modificare, a partire dal 1° ottobre 2020, le condizioni contrattuali per i clienti privati di rete fissa con aumenti su alcune offerte, prodotti a nol ...