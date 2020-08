Alba Parietti torna in Italia in anticipo per effettuare il tampone (Di giovedì 20 agosto 2020) La showgirl Alba Parietti in vacanza nella sua casa a Ibiza, ha deciso di tornare anticipatamente a casa per sottoporsi al tampone. Vuole capire se è positiva o negativa al covid-19. foto facebook Alba PariettiAlba Parietti vuole fare le cose per bene e non ha nessuna intenzione di prendere sottogamba il coronavirus. Proprio per questo ha deciso di rientrare prima dalla sua dimora ad Ibiza, dove comunque la situazione è stata abbastanza tranquilla. Si è detta tranquilla, non pensa di averlo contratto, anche perché è risultata immune dopo il test sierologico. Ma da donna saggia e rispettosa delle regole, ha deciso comunque di seguire la prassi riservato a coloro che fanno ritorno dai paesi esteri ... Leggi su chenews

