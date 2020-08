11 arresti per droga, furti e aggressioni, ma è libero: senegalese fortunato o giustizia confusa? (Di giovedì 20 agosto 2020) Una valanga di denunce, un permesso di soggiorno per motivi umanitari sempre scaduto e anche le offese pesanti contro l’Italia. Eppure. Un curriculum di prim’ordine, e una fortuna sfrenata. Gli hanno dato l’obbligo di firma: oltre al danno la beffa. Sidibe Temoko, senegalese 24enne è ancora una volta libero di trasgredire la legge italiana. Dopo 11 arresti e una serie interminabile di denunce le porte del carcere per lui non si apriranno neanche questa volta. Tra dicembre 2017 e luglio 2020 ha collezionato diversi fermi. Gli ultimi due qualche giorno fa dopo aver aggredito dei poliziotti e aver danneggiato alcune volanti. Qualche giorno fa, il questore di Torino, Giuseppe De Matteis, aveva parlato della violenza degli stranieri che preoccupa il capoluogo piemontese. E nella mattinata di ieri ... Leggi su chenews

