Ufficiale: il Cittadella e Venturato rinnovano (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Cittadella e Roberto Venturato continueranno il campionato di Serie B anche il prossimo anno. Insieme al tecnico, rinnovano anche gli uomini dello staff, come annuncia il sito Ufficiale: “Roberto Venturato ed il suo staff proseguiranno assieme anche nel prossimo campionato di Serie B! Il mister granata inizierà a settembre la sua 6ª stagione sotto le mura (224 panchine totali). Al suo fianco Edoardo GORINI, allenatore in seconda e fidato braccio destro di Venturato dal suo arrivo a Cittadella, precedentemente anche 2 stagioni a fianco di Claudio Foscarini per il ‘Goro’. Andrea PIEROBON, dopo ben 13 stagioni in campo a difendere la porta, inizierà il suo 6° campionato da preparatore dei portieri. Uno in più per Roberto ... Leggi su alfredopedulla

La squadra veneta sarà in ritiro a Lavarone, sui campi in località Bertoldi, dal 6 al 18 Settembre.

