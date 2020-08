UFFICIALE - Cagliari, svelati i tre positivi al Covid-19: rinviato il ritiro di Aritzo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Adesso è UFFICIALE. Tre giocatori del Cagliari sono risultati positivi al Covid-19 dopo i tamponi effettuati tra ieri e oggi. Leggi su tuttonapoli

OlimpiaMI1936 : L’Olimpia va a Cagliari: contro la Dinamo la prima gara ufficiale della stagione ?? - cn1926it : UFFICIALE – #Cagliari, resi noti i nomi dei tre calciatori positivi al #coronavirus. Ritiro rimandato - Gufotriste1 : @DavideLodola @diegofornero Certo si chiama pressapochismo anche avere 3 cagliari store in cagliari e uno a milano,… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Cagliari, Bradaric, Ceppitelli e Cerri positivi al Covid-19. Rinviato il ritiro di Aritzo - Fantacalciok : Cagliari, tre casi di positività al COVID-19: il comunicato ufficiale -

Un futuro ancora da scrivere, un presente ben chiaro. Radja Nainggolan questo pomeriggio si è presentato come previsto al raduno del Cagliari e da oggi è in rit ...Filip Bradaric, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri sono risultati positivi al COVID-19 e sono in isolamento domiciliare. CAGLIARI – Il Cagliari Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in vista ...