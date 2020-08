Roma, Totti diventa procuratore del ragazzino a cui diede la fascia di capitano al suo ritiro (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nessuno potrà mai dimenticare il giorno dell’addio al calcio di Francesco Totti, non solo una bandiera della Roma, ma un vero è proprio simbolo del calcio italiano e mondiale. Al termine della gara contro il Genoa, l’ex capitano giallorosso diede la sua fascia ad un ragazzino di nome Mattia Almaviva, il quale oggi ha deciso di affidarsi proprio allo stesso Totti, che gli farà da procuratore con IT Scouting. L’annuncio dell’accordo è arrivato direttamente dall’account Instagram ct10 management IT Scouting: “Siamo felici di presentarvi Mattia Almaviva giocatore della Roma Under 15. Un grande in bocca al lupo per il futuro dalla famiglia IT Scouting”.⁣ ... Leggi su sportface

NicolaMorra63 : Io sapevo che l'ottavo Re di Roma fosse stato Totti. Ma evidentemente sbagliavo: Palamara la toccava meglio... Che… - sportface2016 : #SerieA | #Roma, #Totti diventa procuratore del ragazzino a cui diede la fascia di capitano al suo ritiro - andreamondo1 : RT @ChiamarsiBomber: 'È arrivato #Pedro?' ?? #Totti #Roma - roberti01918030 : @statonero @Fabius40884986 @erpomata71 @ManuelF74595905 E comunque se ricapita dije che prima se Totti noi semo sta… - erpomata71 : RT @statonero: @roberti01918030 @Fabius40884986 @erpomata71 @ManuelF74595905 Er bello che poi ha continuato co me. Dice che io tifo totti e… -