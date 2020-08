Riapertura delle scuole, ancora tensione nella maggioranza (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si torna in classe il 14 settembre. Nessun rinvio, assicura il governo, nessuna deroga. Ma nella maggioranza il capitolo scuola continua a creare tensioni: il senatore di Italia viva Davide Faraone arriva a proporre l'occupazione delle scuole se il governo dovesse decidere per un rinvio delle aperture, scatenando l'ira del M5s che lo accusa di "minacce vuote" e "polemiche pretestuose". Polemiche nate nonostante le rassicurazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che al Fatto ha ribadito il "massimo impegno" del governo a riaprire le scuole il 14 settembre, "in condizioni di massima sicurezza". Proposito ribadito in mattinata dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia: "Il 14 settembre le scuole riapriranno in sicurezza" ha detto intervistato ad 'Agorà ... Leggi su agi

