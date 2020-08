Raggi, nasconditi: le due balle propinate ai romani. Non conosce i quartieri e “sfrutta” i bimbi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Raggi da sotterrarsi. La sindaca di Roma torna nella stratosfera delle figuracce con due balle colossali. E lo fa scambiando addirittura il nome dei quartieri e delle vie, che pure dovrebbe conoscere a menadito dopo cinque anni. Invece, ecco la prova che non conosce neanche Roma. “Da qualche giorno l’acqua potabile è arrivata anche nelle case di via delle Cerquette e Via Teresa Napoli, a Castelverde, nella periferia di Roma”. Lo ha comunicato ufficialmente sulla sua pagina ufficiale Fb innescando le reazioni furibonde proprio dei residenti del quartiere chiamato in causa. Entrambe le vie infatti non ineriscono a Castelverde. E non è errore da poco. Su Fb si è scatenata la rabbia dei residenti. “Noi l’acqua l’abbiamo sempre avuta a ... Leggi su secoloditalia

