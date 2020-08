Moratti: “Conte? Mi ricorda Mou. Ora l’Inter può competere con la Juve” (Di mercoledì 19 agosto 2020) In un’intervista rilasciata al quotidiano Tuttosport, l’ex presidente dell’Inter Moratti ha parlato del momento dei nerazzurri, prossimi a giocarsi la finale di Europa League contro il Siviglia (venerdì alle 21): “Il percorso fatto in queste finali è utile soprattutto a questo, a prescindere che la Coppa si vinca o meno. Ora c’è la consapevolezza di avere le doti e le qualità necessarie per poter competere in campionato”. Un commento anche su Conte: “Non faccio mai raffronti tra gli allenatori, ma mi colpisce l’attenzione e la passione per il calcio. Entrambi sono ossessionati dalla vittoria”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo Moratti: “Conte? Mi ricorda Mou. Ora l’Inter può competere con la ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : L'ex presidente dell'#Inter: 'L'attesa per la finale con il #Siviglia la stessa di dieci anni fa' - matteo_inter2 : Moratti: 'Conte resta? Penso proprio di sì Come tecnico non si può discutere. Dicono sia antipatico? Conte ha un s… - it_inter : #Moratti su #Conte: 'Penso proprio rimanga. Come tecnico non si può discutere, è proprio bravo, come si fa a sosten… - bianca_caimi : RT @passione_inter: Moratti vota Conte: 'Ossessionato come Mou, è iniziato un nuovo ciclo. Lukaku? Non pensavo fosse così' - - lazarismo : RT @DiMarzio: L'ex presidente dell'#Inter: 'L'attesa per la finale con il #Siviglia la stessa di dieci anni fa' -