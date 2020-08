Mentre fa ancora selfie senza mascherina Salvini dà la colpa dei contagi ai migranti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nuove fake new razziste, nonostante i dati dicano il contrario ed è evidente la malafede. La percentuale dei migranti positivi è del 3-5% Mentre il restante 95 dipende da giovani che non rispettano le ... Leggi su globalist

La curva epidemica in Italia torna a cresce, mentre arriva la conferma che i nuovi malati sono sempre più giovani: l’età media nell’ultimo mese, stando a un report dell’Istituto Superiore di Sanità, è ...

Maturo il tempo di una leadership femminile

Sono un paio di decenni che aspettiamo l’avvento di una leadership al femminile, Una donna alla guida del Paese rappresenterebbe un salto culturale capace di far progredire tutto l’Italia non solo per ...

