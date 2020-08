Mara Venier contro gli influencer: “Sono insopportabili alla lunga rompono i cog***ni” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mara Venier parla dei social puntando il dito contro gli influencer Ebbene sì, il 13 settembre 2020 alle 14 su Rai Uno Mara Venier sarà nuovamente alla guida di Domenica, con una formula leggermente rivisitata. Di recente la professionista veneziana è stata intervistata dall’ex collega di Tu si que vales Rudy Zerbi su Radio Deejay. Durante la lunga chiacchierata la moglie di Carraro ha commentato anche i comportamenti su Instagram e ha espresso il suo giudizio negativo sugli influencer. “È un mondo di esibizionisti così non l’ho mai visto. alla lunga però rompono i cog**oni. Diventano insopportabili, io trovo. ... Leggi su kontrokultura

