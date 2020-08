Giulia De Lellis punta da un’ape, salta il suo appuntamento: “Un dolore assurdo, stranissimo” (FOTO) (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’influencer Giulia De Lellis ha vissuto una brutta disavventura in queste ore dato che è stata punta da un’ape. La ragazza ha spiegato che era in procinto di uscire con alcuni amici per bere uno Spritz, ma purtroppo è stata costretta a cambiare i suoi piani. La protagonista ha voluto condividere su Instagram tutto quello che le è accaduto ed ha chiesto anche consiglio a tutti i fan in merito a quello che avrebbe potuto fare per stare meglio. Il consiglio che è stato dato dai follower è stato davvero particolare, ma pare abbia funzionato. Il racconto di Giulia sulla puntura di ape Questo non sembra essere esattamente il periodo più idilliaco per Giulia De Lellis, la quale è stata punta per la prima volta da ... Leggi su kontrokultura

