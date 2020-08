Daydreamer anticipazioni: SANEM e DEREN unite per salvare la Fikri Harika (Di mercoledì 19 agosto 2020) A Daydreamer, le ali del sogno, il licenziamento della direttrice creativa DEREN (Tugce Kumral) dalla Fikri Harika spianerà la strada ad una nuova idea geniale di SANEM Aydin (Demet Ozdemir), escogitata con il solo scopo di salvare l’agenzia pubblicitaria gestita da Can Divit (Can Yaman).Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: HUMA chiama POLEN, l’ex di CANScopriamo dunque insieme che cosa succederà nelle prossime puntate italiane della soap! Daydreamer – Le Ali del Sogno, news: Aylin e Enzo Fabbri e il sabotaggio allo spot di Makinon Se avete seguito le nostre precedenti anticipazioni, sapete già che la situazione si innescherà nel momento in cui Aylin (Sevcan Yasar), per ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : ...Quindi faranno pace??? Ecco le #anticipazioni di #DayDreamer!!! - PrincipessaDemo : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #Anticipazioni Torna la EX!!! Cosa combinerà? - Notiziedi_it : Daydreamer, le anticipazioni per le puntate in onda dal 24 al 28 agosto 2020 - zazoomblog : Daydreamer-soap: le anticipazioni di mercoledì 19 Agosto - #Daydreamer-soap: #anticipazioni - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni: HUMA chiama POLEN l’ex di CAN - #Daydreamer #anticipazioni: #chiama -