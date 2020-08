Corsa al vaccino, l’Oms ora se la prende con i nazionalismi: “Hanno esacerbato la pandemia” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Roma, 19 ago – L’Organizzazione mondiale della sanità punta il dito contro i nazionalismi del vaccino per il coronavirus. E, anzi, reputa che i nazionalismi abbiano “esacerbato la pandemia“. Quello che preoccupa l’agenzia delle Nazioni Unite è che mentre nel mondo la ricerca sulla lotta al coronavirus avanza con alcuni Paesi in testa – Usa, Russia e Cina, soprattutto -, bisogna agire per “garantire che le innovazioni siano disponibili per tutti, ovunque, a partire da quelli a più alto rischio“. Parola del direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros: “Non ripetere gli errori del passato” Il direttore dell’Oms ha invitato a “non ripetere gli errori del passato“. Un chiaro riferimento ... Leggi su ilprimatonazionale

