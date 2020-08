Coronavirus nel resort in Sardegna, ospiti bloccati nel villaggio e tamponi a tappeto (Di mercoledì 19 agosto 2020) La Sardegna super esposta al virus. Circa 470 persone fra ospiti e addetti sono in quarantena, in un resort a Santo Stefano nell'Arcipelago della Maddalena dopo un caso di positività di un lavoratore della struttura. Le persone, in attesa dell'esito del tampone al quale sono stati sottoposti, non possono lasciare il resort. Due giorni fa un dipendente stagionale di 60 anni è stato infatti ricoverato a Sassari per Covid 19. Per questo è scattato l'isolamento nei confini del villaggio, anche se - come riportato da La Nuova Sardegna - c'è chi ha tentato di scappare: due villeggianti, diretti all'aeroporto di Olbia, sono stati bloccati. Il caso Santo Stefano arriva dopo quello di Carloforte dove, a inizio a agosto, si era registrata ... Leggi su iltempo

