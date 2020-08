Concorso OSS Udine, 60 posti: come accedere, quando fare domanda e cosa studiare per la selezione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 4-08-2020 è stata data notizia del bando di Concorso OSS Udine per la copertura di 60 posti nelle varie aziende del servizio sanitario regionale. Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 28 dell’8 luglio 2020 pagina 200 (clicca qui). Le domande di partecipazione possono essere inviate fino al 3 Settembre. Il Concorso è svolto dall’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) per conto delle aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia e darà luogo a tre graduatorie distinte per area geografica: Giuliano – Isontina (GO – TS) 21 posti, a cui fanno riferimento l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina e l’IRCCS ... Leggi su leggioggi

Ospedali Riuniti Marche Nord: concorso per 52 OSS

Tutti gli interessanti a partecipare al bando di concorso per OSS Ospedali Riuniti Marche Nord sono tenuti a leggere con attenzione il BANDO (Pdf 220 Kb) pubblicato per estratto sulla GU n. 63 del ...

