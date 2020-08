Calcio: Spezia, città in fermento per il sogno serie A (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - LA Spezia, 19 AGO - C'è un'intera città pronta a spingere la squadra verso un sogno. E non potrebbe essere altrimenti, data la portata storica dell'evento. Lo Spezia si gioca per la prima ... Leggi su corrieredellosport

fisco24_info : Calcio: Spezia, città in fermento per il sogno serie A: Tifosi e medici lanciano appello, usate la mascherina - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Spezia, città in fermento per il sogno serie A Tifosi e medici lanciano appello, usate la mascherina - serieB123 : Finale di ritorno playoff, Sacchi fischierà Spezia-Frosinone - bari_times : Finale di ritorno playoff, Sacchi fischierà Spezia-Frosinone - acspezia : Comunicato: prodotti ufficiali Spezia Calcio -