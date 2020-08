Cagliari, torna l’incubo Coronavirus: tre giocatori positivi (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il Cagliari si trova a dover fronteggiare l'incubo Coronavirus. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. Il club sardo ha sospeso gli allenamenti a causa della positività di tre calciatori al Covid-19. Attualmente è ancora in dubbio il ritiro della squadra al ritiro ad Aritzo fissato per domani. Per la società si tratterebbe del quarto caso di positività negli ultimi tre giorni. Cagliari, torna l’incubo Coronavirus: tre giocatori positivi ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Cagliari - Dopo il grande successo riscosso dai tre concerti di Carlo Marrale, Mare e Miniere torna alla world music con il doppio appuntamento con Fanfara Station, il 23 agosto alle 21.30 a Portoscus ...

CAGLIARI - Tre giocatori positivi al coronavirus, si attende il comunicato ufficiale del club sardo

L'ombra del coronavirus torna a spaventare la Serie A. Dopo la notizia della positività del portiere della Roma Mirante, altri tre giocatori del Cagliari sarebbero risultati positivi ai controlli per ...

