Bielorussia – Ministero della Difesa conferma rafforzamento truppe ai confini tra la Polonia e Lituania (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin ha istruito il comando operativo militare per predisporre un rafforzamento delle truppe ai confini occidentali del paese. Lo ha annunciato il ministro scrivendo su Telegram. La misura, secondo quanto dichiarato, viene presa in seguito delle istruzioni ricevute dal presidente Aleksandr Lukashenko. Secondo quanto indicato, il rafforzamento prevede il … Leggi su periodicodaily

Loris42323057 : La Cina si oppone alle forze esterne che creano divisioni e disordini in Bielorussia, ha detto il portavoce del min… - Danzadeliranza : VIDEO of protester killed by Belarus police.' Secondo il ministero dell'Interno, #Taraikovsky è deceduto in segui… - pvsassone : RT @LuigiDeBiase: 16/n Ieri il ministero degli Esteri russo ha deplorato i tentativi di influenza esterna in #Bielorussia. Tradotto: si com… - LuigiDeBiase : 16/n Ieri il ministero degli Esteri russo ha deplorato i tentativi di influenza esterna in #Bielorussia. Tradotto:… - VanjaZappetti : Sono altresì stupito dalle magnifiche parole spese dal ministero degli Esteri e dal partito italiano più vicino all… -

