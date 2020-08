Altri migranti in arrivo in Piemonte, Cirio: 'Il Governo ci ha presi in giro: la situazione non è più accettabile' (Di mercoledì 19 agosto 2020) Continuano ad arrivare migranti in Piemonte ma la Regione dice basta. Dopo la notizia dell'arrivo di Altri 76 immigrati, tutti di nazionalità tunisina, da poco sbarcati sulle coste siciliane, il ... Leggi su torinotoday

borghi_claudio : @Cocci1309 @raf_federico @fabius10scudi @B0099 @luckyluciano83 Mannaggia, ce ne sono altri 43 a Jesolo… - matteosalvinimi : ?? SBARCHI / 1 Altri “turisti per sempre” arrivati questa notte a Lampedusa, in fuga dalla famosa “Guerra di Tunisia… - LegaSalvini : ++ CORONAVIRUS, ALTRI DODICI MIGRANTI POSTIVI NELLA NAVE QUARANTENA ++ - _Fumagalli : @luigidimaio #lamorgese, dove avete preso i soldi? Tunisia intasca 11 milioni e ci manda altri 240 migranti - _Fumagalli : RT @ImolaOggi: ??La Tunisia intasca 11 milioni di euro donati da Di Maio e Lamorgese. Per festeggiare, ci manda subito altri 240 migranti in… -