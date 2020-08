Agostino Miozzo: "Dobbiamo riaprire le scuole" (Di mercoledì 19 agosto 2020) “Dal nostro punto di vista Dobbiamo aprire le scuole, è un dovere del nostro Paese, è in imperativo che Dobbiamo avere nei confronti di due milioni di insegnanti e di otto milioni di studenti”. Lo ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo intervenendo a SkyTg24.“È evidente - ha proseguito - che questo dovere si deve confrontare con una situazione che conosciamo, ma che ha anche elementi positivi. Abbiamo raggiunto un buon livello di controllo della malattia nel nostro Paese e una capacità di intervento rapido in situazioni di emergenza”. ”È sicuro che ci saranno dei casi nelle scuole - ha aggiunto Miozzo -. Se si dovesse verificare un caso non vorrà ... Leggi su huffingtonpost

isamiccoli52 : RT @Unomattina: 'L'apertura delle scuole è una priorità dell'Italia, non del Comitato o di un Ministero. La riapertura delle scuole in pres… - Unomattina : 'L'apertura delle scuole è una priorità dell'Italia, non del Comitato o di un Ministero. La riapertura delle scuole… - Unomattina : Lotta al #covid: a #Unomattina Agostino Miozzo, coordinatore del comitato tecnico scientifico: 'se i contagi dovess… - mcc43_ : Si aggrava l'epidema di 'annuncite' : #Coronavirus, il capo dei tecnici #Miozzo: 'Penso a zone rosse e lockdown loc… -

Ultime Notizie dalla rete : Agostino Miozzo Agostino Miozzo: "Dobbiamo riaprire le scuole" L'HuffPost Agostino Miozzo: "Dobbiamo riaprire le scuole"

Lo ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo intervenendo a SkyTg24. “È evidente - ha proseguito - che questo dovere si deve confrontare con una situazione che ...

La difficile ripartenza dei giochi: raccolta apparecchi in calo fino al 35% ad agosto

A un mese dalla riapertura totale dei giochi pubblici (in Trentino la riapertura è avvenuta il 15 luglio) il comparto dei giochi accusa il colpo della pandemia e la raccolta viaggia tra -20 e -35 perc ...

Lo ha detto il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Agostino Miozzo intervenendo a SkyTg24. “È evidente - ha proseguito - che questo dovere si deve confrontare con una situazione che ...A un mese dalla riapertura totale dei giochi pubblici (in Trentino la riapertura è avvenuta il 15 luglio) il comparto dei giochi accusa il colpo della pandemia e la raccolta viaggia tra -20 e -35 perc ...