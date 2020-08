Usa, il fratello di George Floyd alla convention democratica. E c’è anche il repubblicano Kasich: “In tempi normali non sarebbe mai accaduto” (Di martedì 18 agosto 2020) “Mio fratello era un altruista, faceva sempre sacrifici per la sua famiglia, i suoi amici e anche per gli estranei”, afferma Philonise Floyd con accanto l’altro fratello Rodney Floyd. Per i democratici si tratta di una presenza importante per il messaggio che invia agli elettori: un messaggio di uguaglianza e di voglia di lottare contro quel razzismo di sistema denunciato più volte dai liberal. Presente anche l’ex governatore repubblicano John Kasich: “Sono un repubblicano di lungo corso ma questo attaccamento viene dopo alla mia responsabilità verso il mio Paese. Per questo ho scelto di apparire in questa convention: in tempi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Si apre, in videoconferenza, la convention dem in vista delle presidenziali Usa, e Michelle Obama scalda la platea virtuale ... Ha parlato anche il fratello di George Floyd, chiedendo un minuto di ...

