“Uno choc”. Giorni difficili per Michelle Hunziker: è lei a raccontarlo (Di martedì 18 agosto 2020) La conduttrice televisiva Michelle Hunziker ha voluto confessare un momento strettamente personale, vissuto in questi Giorni. Per motivi lavorativi si è dovuta recare in Germania ed ha quindi dovuto allontanarsi dalla sua famiglia. Lei è voluta comunque rimanere molto vicina anche e soprattutto ai suoi follower, attraverso i social network. E su Instagram si è resa protagonista di una riflessione molto lunga che ha toccato un argomento davvero importante: l’amore in tutte le forme. Michelle adora alla follia le sue figlie Aurora, Sole e Celeste ed ha confessato di aver sentito davvero una gran mancanza. Si è inoltre soffermata su un suo amico, che da ormai 35 anni vive insieme al marito e che ancora oggi è completamente innamorato. La donna ha ammesso che vorrebbe tanto poter ... Leggi su caffeinamagazine

fernandosogaro : @ciropellegrino Se un minorenne sta male a scuola si avverte la famiglia e il 118. Sempre. Poi in base alla gravità… - brongosalvatore : RT @Sarita_Libre: Per fortuna alcuni rifugiati chiamano gli attivisti. E gli attivisti, come in questo caso, lottano per il loro diritto al… - GerberArancio : RT @ImSophiaPLMS: @miaudit @ABertirott @diamiladi @DemoFranca @carolinasanter1 @GerberArancio @giusyoni @ValerioLivia @FrancescaSbard1 @Fra… - ImSophiaPLMS : @miaudit @ABertirott @diamiladi @DemoFranca @carolinasanter1 @GerberArancio @giusyoni @ValerioLivia… - annamarone : RT @Sarita_Libre: Per fortuna alcuni rifugiati chiamano gli attivisti. E gli attivisti, come in questo caso, lottano per il loro diritto al… -

Ultime Notizie dalla rete : “Uno choc”