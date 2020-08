Rimpasto, le condizioni di Mattarella in caso di cambi nella squadra di governo (Di martedì 18 agosto 2020) Il Rimpasto è una possibilità che sta diventando sempre più concreta e che alimenta gli appetiti del governo oramai da tempo; a cominciare da quelli del PD, dei renziani di Italia Viva e di Luigi Di Maio. Il Quirinale non ha preso iniziative, né ha fornito il via libera e tantomeno si è pronunciato in merito, ma questa voglia di ririfare tutto daccapo rimescolando le carte, dovrà fare i conti con la linea adottata da Mattarella, linea nota a tutti i partiti. Se i cambiamenti saranno rilevanti bisognerà passare attraverso i voti di fiducia delle Camere, cosa non richiesta se invece i cambimenti saranno minimi. Per cambiamenti rilevanti -spiega la Repubblica- si intende “l’avvicendamento di ministeri pesanti, ... Leggi su ilparagone

