Puglia: 4882 positivi a test corona virus, incremento di 20 rispetto a ieri Dati diffusi dalla Regione (Di martedì 18 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 18 agosto 2020 in Puglia, sono stati registrati 2644 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 20 casi positivi: 4 in provincia di Bari; 4 nella provincia BAT; 2 in provincia di Foggia; 9 in provincia di Lecce; 1 da fuori Regione. NON sono stati registrati decessi. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 270938 test. 3987 sono i pazienti guariti. 340 sono i casi ... Leggi su noinotizie

